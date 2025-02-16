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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 34 ألف مخالفة في يوم واحد

12:18 م الأحد 16 فبراير 2025

الرادارات الحديثة

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كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 48.137 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 1.799 مخالفة سير بدون تراخيص، و57 دراجة نارية مخالفة، و34.840 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، ومخالفات متعلقة بالمواقف العشوائية، و956 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية.

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الإدارة العامة للمرور رادارات السرعة وزارة الداخلية المخالفات المرورية
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