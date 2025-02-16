ضبط 4 شركات وهمية احتالت على المواطنين برحلات حج وعمرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، احتيالت على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها داخل شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر داخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات، أبرزها: أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب، وعدد من جوازات السفر وصور جوازات المواطنين، وتذاكر طيران، ومجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية، وطلبات الحصول على تأشيرات سفر، ودفاتر وإيصالات استلام نقدية، وتأشيرات وصور منها، وعقود مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لاحتيال القائمين على تلك الشركات على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).