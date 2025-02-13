إعلان

تأييد إعدام طالبين بكلية الطب يحملان الجنسية العراقية بتهمة قتل زميلهم

04:20 م الخميس 13 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

‏قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، والقاضي بإعدام طالبين بكلية الطب يحملان الجنسية العراقية بتهمة قتل زميلهما من ذات جنسيتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

جاء في أمر إحالة المتهمان "ف . ع" 21 سنة ، "ف. ت" 20 سنة، لأنهما في 18 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، قتلا المجني عليه "ع م."، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منه لخلافات عاطفية بينهم.

وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض واستدرجاه بعيدا عن أعين المارة، وما أن ظفرا حتى انهالا عليه طعنا بالسلاح قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، كما سرقا هاتفه المحمول ومتعلقاته.

وكانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد باختفاء طالب بكلية الطب في الفرقة الأولى في ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية.

بإجراء التحريات تبين أن الطالب في الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية، وكان يرتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة زميلته في الفرقة الأولى بكلية الطب، وتركها في الآونة الأخيرة عقب رفضه الارتباط بها، ورجحت تورط الفتاة في اختفائه.

وباستدعاء الفتاة وبمواجهتها بالتحريات أنكرتها وبتضييق الخناق عليها اعترفت أنها وراء اختفاءه.

وأقرت المتهمة باستدراج عشيقها بواسطة صديقها وقامت بذبحه بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط صديقها، وبمواجهته أيد أقوالها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية الطب العراق جريمة قتل شرطة مصر الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة