"سلاح وكوكتيل مورفين".. الجنايات تعاقب ديلر "ترعة المجنونة" بالمؤبد

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الد كرور، بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، عاطل "ديلر" بالسجن المؤبد، لقيامه بالاتجارفي المواد المخدرة والسلاح.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبدالوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر أشرف صلاح حسن.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 12432 لسنة 2024 جنايات بولاقالد كرور، والمُقيدة برقم 4932 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهم"محمد. م" عاطل بشارع ترعة المجنونة، بولاق الدكرور، حاز بقصد الإتجار جوهر "الميثامفيتامين"، بقصد التعاطي، "الحشيش، والمورفين، و الترامادول"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة أن المتهم سلاحين ناريًن "مسدسين"، بغرض الإتجار، و25 طلقة نارية تستعمل على السلاحين الناريين، كما حاز بقصد الإتجار أسلحة نارية 16 بندقية خرطوش، و25 طلقة تستعمل على الأسلحة النارية، كما حاز بقصد الاتجار سلاح ناري محدث صوت محول السلاح ناري غير مششخن في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضحت النيابة العامة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات عبارة عن كيسين من البلاستيك يحوي الأول على مادة بلورية بيضاء اللون ويحتوي الكيس الثاني ذات المادة البلورية قطعة زجاجية على شكل معلقة وزن الكيس الأول بما يحوي "267.37" جم، كما وزن الكيس الثاني 121.38، إذ تبين المادة البلورية الميثامفيتامين أحد مشتقات الميثيل أمين المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.