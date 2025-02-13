"انتفاء جريمة التعاطي".. مرافعة دفاع سعد الصغير في استئنافه على حكم سجنه

"بابا كان مظلوم".. ماذا قال نجل سعد الصغير بعد تخفيف حكم حبس والده؟

لعل ما قضيته يكون رادعًا.. ماذا قال رئيس محكمة الاستئناف لـ"سعد الصغير"؟

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، نظر جلسة استئناف المطرب سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات، الصادر ضده بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

ودفع دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمة التعاطي، استنادًا إلى المادة 3 من قانون العقوبات المصري، مؤكدًا أن موكله كان قادمًا من دولة أجنبية، سواء أمريكا أو قطر. كما دفع بانتفاء علم المتهم بحيازة المواد المخدرة المضبوطة داخل حقائبه، وببطلان التحليل الطبي الذي أجري له، بدعوى انتفاء مبرراته والتعدي على حقوقه الشخصية، متمسكًا بالأوراق المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى.

كما أشار الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي الذي يثبت معاناة المتهم من مرض مزمن في العمود الفقري، مما قد يؤثر على حالته الصحية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة سعد الصغير بالسجن 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش، بينما قضت ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاسبته على ارتكابه جناية إحراز جوهرَي الحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت التحقيقات أن ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي شهدوا برصد جهاز الأشعة لمحتويات مشبوهة داخل حقائب المتهم، حيث تبين وجود سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر. وعلى الفور، تم ضبط المتهم، وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، كما أثبت تقرير الفحص الطبي أن العينة المأخوذة من المتهم تحتوي على جوهرَي الحشيش والترامادول.

وأيّدت التحريات صحة الواقعة، مؤكدة أن المتهم كان يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي.