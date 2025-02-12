عصام صاصا يغادر قسم الطالبية بعد الإفراج عنه

تطور جديد في أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل في واقعة التسريبات الصوتية

كتب ـ رمضان يونس:

غادر مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بعدما أنهى كافة الإجراءات القانونية، وذلك بعدما أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيله عقب عرضه على رئيس النيابة، بعدما رحلّته قوات الأمن إلى مقر النيابة جراء قضاء مدة عقوبته في واقعة "المخدرات"، والدهس.

وحرص عدد من محبي "صاصا" على استقباله أمام منزله بحدائق الأهرام، لتقديمه التهنئة، بينما منعت الأسرة، أصدقاء "صاصا" من الاحتفال بالشماريخ.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات "عصام صاصا"، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وذلك عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر.

وقال دفاع "عصام صاصا" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن موكله حصل على صحة إفراج من النيابة العامة بالجيزة، وجرى نقله الآن لقسم شرطة الطالبية للإفراج عنه.

وتابع دفاع "صاصا" أنه كان صادرًا ضده 5 غرامات، منها غرامات تتعلقان بالمصنفات، و3 غرامات كهرباء، وقد تم سداد جميع الغرامات.

ويستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا لمغادرة محبسه، عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر، وذلك على خلفية إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتأييد حكم حبس مطرب المهرجانات "عصام صاصا" 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.