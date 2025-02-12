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خلال ساعات.. دفاع "عصام صاصا" يكشف آخر مستجدات الإفراج عنه

07:53 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    زوجة عصام صاصا
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    عصام صاصا بالكلبشات أمام الجنايات
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    عصام صاصا بالكلبشات أمام الجنايات
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    عصام صاصا بالكلبشات أمام الجنايات
  • عرض 19 صورة
    محاكمة عصام صاصا
  • عرض 19 صورة
    محاكمة عصام صاصا 1
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    محاكمة عصام صاصا 2
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    محاكمة عصام صاصا
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    محاكمة عصام صاصا
  • عرض 19 صورة
    محاكمة عصام صاصا 3
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    محاكمة عصام صاصا 5
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    محاكمة عصام صاصا 4
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    محاكمة عصام صاصا
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    محاكمة عصام صاصا 1
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    محاكمة عصام صاصا وشقيقه بقضية التزوير (10)
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    محاكمة عصام صاصا وشقيقه بقضية التزوير (11)
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    محاكمة عصام صاصا وشقيقه بقضية التزوير (9)
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    محاكمة عصام صاصا وشقيقه بقضية التزوير (15)
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كتب- أحمد عادل
وصل مطرب المهرجانات "عصام صاصا" إلي مقر محكمة جنوب الجيزة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله، بعد تسديده 5 غرامات مالية.
وقال دفاع "صاصا" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن موكله في انتظار عرضه على النيابة العامة، لتقديم المستندات التي تفيد بتسديده 5 غرامات مالية، ومن ثم التوجه إلي قسم الطالبية للإفراج عنه خلال ساعات.
ويستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا لمغادرة محبسه، عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر، وذلك على خلفية إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتأييد حكم حبس مطرب المهرجانات "عصام صاصا" 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

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عصام صاصا دفاع عصام صاصا خلال ساعات آخر مستجدات الإفراج عنه
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