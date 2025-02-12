خلال ساعات.. دفاع "عصام صاصا" يكشف آخر مستجدات الإفراج عنه



كتب- أحمد عادل

وصل مطرب المهرجانات "عصام صاصا" إلي مقر محكمة جنوب الجيزة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله، بعد تسديده 5 غرامات مالية.

وقال دفاع "صاصا" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن موكله في انتظار عرضه على النيابة العامة، لتقديم المستندات التي تفيد بتسديده 5 غرامات مالية، ومن ثم التوجه إلي قسم الطالبية للإفراج عنه خلال ساعات.

ويستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا لمغادرة محبسه، عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر، وذلك على خلفية إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتأييد حكم حبس مطرب المهرجانات "عصام صاصا" 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.