خلال ساعات.. دفاع "عصام صاصا" يكشف آخر مستجدات الإفراج عنه
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
كتب- أحمد عادل
وصل مطرب المهرجانات "عصام صاصا" إلي مقر محكمة جنوب الجيزة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله، بعد تسديده 5 غرامات مالية.
وقال دفاع "صاصا" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن موكله في انتظار عرضه على النيابة العامة، لتقديم المستندات التي تفيد بتسديده 5 غرامات مالية، ومن ثم التوجه إلي قسم الطالبية للإفراج عنه خلال ساعات.
ويستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا لمغادرة محبسه، عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر، وذلك على خلفية إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتأييد حكم حبس مطرب المهرجانات "عصام صاصا" 6 أشهر، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
فيديو قد يعجبك: