الداخلية تكشف تفاصيل ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين في قنا

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة نصب واحتيال على المواطنين في محافظة قنا، حيث قام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموال ضحاياه باستخدام أسلوب "انتحال الصفة"، وذلك بعد تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وهو عاطل يقيم بمحافظة كفر الشيخ وله معلومات جنائية، حيث تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 خطوط هاتف، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطه في الجريمة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.