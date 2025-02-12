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جزار يعتدي على عاملة بمحل جزارة في الإسماعيلية بسبب خلاف مالي

12:44 م الأربعاء 12 فبراير 2025

تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة اعتداء على عاملة في محل جزارة بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وهو جزار يقيم بذات المنطقة، حيث تبين تورطه في التعدي على العاملة وإحداث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة بسبب خلافات مالية بينهما. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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جزار يعتدي على عاملة محل جزارة الإسماعيلية خلاف مالي
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