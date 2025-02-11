تأجيل استئناف متهمي "داعش العمرانية" لـ 11 مارس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين أحمد بدوي إبراهيم حكيم ومحمد خلف جمعة أحمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 11 مارس المقبل، لحضور المحامي الأصيل عن المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

وكانت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد أصدرت حكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية ذاتها، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.