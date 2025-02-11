الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وإحكام السيطرة الأمنية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

كما شنت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ما أسفر عن ضبط 1525 قضية متنوعة، وتحرير 1164 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات لشروط التعاقد.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف فرض السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.