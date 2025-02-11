إعلان

الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائي

11:59 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

سرقة تيار كهربائي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين وإحكام السيطرة الأمنية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

كما شنت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ما أسفر عن ضبط 1525 قضية متنوعة، وتحرير 1164 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات لشروط التعاقد.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف فرض السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة تيار كهربائي تيار كهربائي وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم