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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 37 ألف مخالفة في يوم واحد

11:47 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

رادارات السرعة

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كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 50487 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 911 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و37723 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و849 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، وتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

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