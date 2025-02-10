أين عصام صاصا الآن؟.. مصدر أمني يفجر مفاجأة

3 وفيات و6 مصابين في حادث سير بالصف

بعد شنق فاطمة وشقيقيها.. سر الفيديو الذي تسبب في إعدام 3 من آل المسلمي

كتب - محمد شعبان:

"عصام صاصا على الأسفلت" بهذه العبارة دشن محبو مطرب المهرجانات عصام صاصا هاشتاج احتفالا بقرب حصوله على حريته بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية قبل 280 يومًا.

مصدر أمني نفى مغادرة "صاصا" محبسه بالكيلو 10 ونص بطريق القاهرة الإسكندرية لافتًا إلى أن مأمورية ترحيل مطرب المهرجانات لم تصل القسم بعد.

ورجح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- نقل عصام صاصا من محبسه إلى قسم الطالبية قبل منتصف ليل الاثنين لفحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه ومن ثم انضمامه لطابور العرض المسائي.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة قبلت -في وقت سابق- استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، وقررت حبسهما سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهما بالتزوير في توكيل بالشهر العقاري لمحامي الدفاع الخاص بصاصا، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.