"وقعت من السابع وهي بتنظف السلم".. التصريح بدفن جثة "حارسة عقار" في بولاق

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، بدفن جثة حارسة عقار لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع، أثناء تنظيف سلم عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ولقيت حارسة عقار مصرعها بعد أن اختل توازنها، وسقطت من الطابق السابع أثناء تنظيف سلم العقار الذي تعمل به بولاق الدكرور بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بسقوط حارسة عقار من علو ووفاتها في الحال.

على الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والقوة المرافقة له، وبالفحص تبين مصرع "هند. ح"، 34 عامًا، بعد أن اختل توازنها وسقطت في منور العقار أثناء تنظيفها السلم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.