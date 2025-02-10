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تأجيل إعادة محاكمة متهمي "أحداث فض اعتصام النهضة" لـ 10 مارس

03:36 م الإثنين 10 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة"، إلى جلسة 10 مارس المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015، جنايات قسم الجيزة، عدة تهم، من بينها تدبير تجمهر يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

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أحداث فض اعتصام النهضة تأجيل إعادة محاكمة جنايات
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