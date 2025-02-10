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طعن عامل بسكين إثر مشاجرة بأكتوبر

10:49 ص الإثنين 10 فبراير 2025

ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في قتل عامل طعنا بسكين بسبب خلافات بينهما بمدينة السادس من أكتوبر.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصابا إثر اعتداء بآلة حادة.

تحريات المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين "أنور.س." 29 عاما وآخر بالحي الـ11 تطورت إلى مشاجرة سدد الثاني له طعمة نافذة بالجانب الأيمن ولاذ بالفرار.

نقل الأهالي المصاب إلى المستشفى ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة.

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