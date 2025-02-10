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محاكمة متهم في "أحداث كفر حكيم" اليوم

03:00 ص الإثنين 10 فبراير 2025

تعبيرية

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كتب- مصراوي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وجهت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل الطرق وترويع المواطنين.

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محكمة جنايات مستأنف بدر أحداث كفر حكيم محاكمة متهم في أحداث كفر حكيم
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