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محاكمة المخرج محمد سامي في قضية جديدة لـ "عفاف شعيب" اليوم

02:00 ص الإثنين 10 فبراير 2025

المخرج محمد سامي

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كتب- مصراوي:

تبدأ اليوم الإثنين، جلسة محكمة المخرج محمد سامي، على خلفية الدعوى المقامة ضده من الفنانة عفاف شعيب، والتي تتهمه فيها بالسب والقذف.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الاقتصادية قد قررت تأجيل دعوى أخرى مقامة من عفاف شعيب ضد محمد سامي، بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وترجع تفاصيل الأزمة إلى خلاف نشب بين الطرفين أثناء تصوير مسلسل "آدم"، حيث حررت عفاف شعيب محضرًا ضد محمد سامي، اتهمته فيه بالإساءة إليها وإجبارها على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم معاناتها من آلام في الظهر، لاستكمال مشاهدها.

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