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النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري (صور)

10:21 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري
  • عرض 7 صورة
    النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري (3)
  • عرض 7 صورة
    النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري
  • عرض 7 صورة
    النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري
  • عرض 7 صورة
    النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري
  • عرض 7 صورة
    النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية يفتتحان فاعليات كلية القانون البحري
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كتب ـ مصراوي:
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور إسماعيل عبد الغفار، فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور لفيف من قادة النيابة العامة وأساتذة كلية القانون.
وأعرب النائب العام في مستهل كلمته عن ترحيبه بالحضور، مهنئًا المتدربين من طلاب كلية القانون بمناسبة انعقاد هذه الدورة التي تشمل موضوعات قانونية وعملية حول إجراءات التحقيق والمحاكمة وضوابط وأصول المرافعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية؛ لإعداد خريجين على أقصى درجات الجاهزية، متسلحين بالعلم الذي لا ينعزل عن العمل التطبيقي والممارسة العملية.
من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في كلمته، شكره وتقديره للنائب العام على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن أهمية عقد تلك الدورات التدريبية لطلاب كلية القانون؛ لتعزيز مهاراتهم العملية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.
تُعقد الدورة على مدار خمسة أيام، بإقامة كاملة للمتدربين بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

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النائب العام الأكاديمية العربية كلية القانون القانون البحري محمد شوقي
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