إصابات كبيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الطالبات أمام مدرسة بالقطامية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من سائق بصحبته ابنته الطالبة، التي كانت مصابة بجروح سطحية وكدمات في الوجه.

وأوضح السائق في بلاغه أنه تضرر من زميلات ابنته (3 طالبات) بسبب قيامهن بالتعدي عليها بالسب والضرب إثر نشوب مشادة كلامية بينهن بسبب المزاح أثناء أداء الامتحانات داخل إحدى المدارس بدائرة القسم. تطور الخلاف إلى مشاجرة خارج المدرسة، مما أسفر عن إصابة ابنته.

وفي وقت لاحق، حضرت إحدى المشكو في حقهن إلى القسم، وهي مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بصحبة والدتها، واتهَمت ابنة المُبلغ بالتعدي عليها بالسب والضرب، مما أدى إلى الإصابات التي لحقت بها.

وبإستدعاء باقي المشكو في حقهن، حضرتا بصحبة أهليتهما، حيث اتهمتا ابنة المُبلغ بالتعدي عليهما بالضرب دون أن تُسجل أي إصابات.