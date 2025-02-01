"مفيش لا عربية ولا شيك".. محامي "أفشة" يكشف آخر تطورات اتهامه لرجل أعمال بالنصب

كتب- أحمد عادل:

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة"، آخر تطورات القضية المتعلقة باتهام موكله لرجل أعمال بالنصب بسبب عدم التزامه باستيراد سيارة من الخارج.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المتهم استولى على شيك من "أفشة" بقيمة 13 مليون جنيه، مستحق السداد في شهر فبراير الجاري، وليس مبلغًا نقديًا.

وأضاف عبد العزيز أنه رغم أن ميعاد صرف الشيك لم يحن بعد، قام "أفشة" بتحرير محضر ضد رجل الأعمال "ر. ح."، لرفضه جلب السيارة المتفق عليها، وعدم رد الشيك المستحق.

وأحالت النيابة العامة رجل الأعمال "ر. ح." إلى المحاكمة الجنائية بتهمة النصب على "أفشة". كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد بلاغ تقدم به "أفشة" يتهمه فيه بالنصب والمماطلة في إعادة المبلغ أو تسليم السيارة.