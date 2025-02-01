إعلان

الاحتلال يقتحم نابلس وسط انفجارات وقنابل غاز

01:07 ص السبت 01 فبراير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف شمالي الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وذكرت مصادر فلسطينية؛ اليوم السبت، أن دوي انفجارات متتالية سُمع في محيط مخيم العين خلال عملية الاقتحام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة، مما تسبب في حالة من التوتر والاختناق بين السكان.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، حيث تكثف قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمات، وسط مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يقتحم نابلس انفجارات وقنابل غاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحشد العسكري يدعو للقلق.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحرض على مصر
رغم اعتراض البلدين.. ترامب: الأردن ومصر سيستقبلان سكانًا من غزة
لمدة 6 سنوات.. الجيزة: غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بدءًا من غدًا السبت
25 صورة لمشاركة الأحزاب والقوى الشعبية في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح