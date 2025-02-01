الاحتلال يقتحم نابلس وسط انفجارات وقنابل غاز

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف شمالي الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وذكرت مصادر فلسطينية؛ اليوم السبت، أن دوي انفجارات متتالية سُمع في محيط مخيم العين خلال عملية الاقتحام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة، مما تسبب في حالة من التوتر والاختناق بين السكان.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، حيث تكثف قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمات، وسط مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.