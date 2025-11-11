رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصًا بطريقة خادشة للحياء وتلفظًا بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت المتهمة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

