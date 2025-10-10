إعلان

تجديد حبس متهم بقتل صديقه طعنًا بسبب خلافات مالية في القاهرة

كتب : مصراوي

09:52 م 10/10/2025

تجديد حبس متهم بقتل صديقه

كتب- صابر المحلاوي:
جددت جهات التحقيقات المختصة، حبس المتهم بقتل صديقه طعنًا باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما بالقاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي على صديقه مما أسفر عن وفاته.

بالفحص، تبين ورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال جثة طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصابًا بطعنتين، إثر قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مدفوعًا بالخلافات المالية بينه وبين المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس متهم قتل شخص شرطة مدينة نصر

