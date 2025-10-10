سحب 946 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

سحبت أجهزة الأمن 946 رخصة قيادة وتسيير على مستوى الجمهورية، بسبب عدم التزام أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وانتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق في 30 مارس الماضي، وبدأت عقبها الأجهزة المرورية في تطبيق اللوائح القانونية بحق المخالفين، ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة المرور.

وتواصل وحدات المرور في مختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة رئيسية نحو تطبيق منظومة مرورية رقمية متكاملة تسهم في ضبط الحركة المرورية ومتابعة المركبات إلكترونيًا.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر بوابة مرور مصر تمكّن أصحاب المركبات من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمقار المرور.