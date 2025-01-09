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"النار طلعت السطوح".. حريق منشأة ناصر يلتهم المنازل والحماية المدينة تسابق الزمن

09:01 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم المنازل
  • عرض 14 صورة
    حريق الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق بمنطقة الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق حي الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق في منشية ناصر
  • عرض 14 صورة
    حريق منشأة ناصر
  • عرض 14 صورة
    حريق منشأة ناصر
  • عرض 14 صورة
    حريق منشية ناصر
  • عرض 14 صورة
    حريق الزرايب
  • عرض 14 صورة
    حريق منشية ناصر
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كتب ـ محمد الصاوي:

يسابق رجال الحماية المدنية بالقاهرة الزمن للسيطرة على الحريق المروع الذي شب في عدد من المنازل والمحلات في منطقة الزرايب في حي منشأة ناصر.

الحريق الذي نشب في بداية الأمر داخل مصنع لإنتاج البلاستيك، امتد سريعا إلى المنازل المجاورة ليلتهم العديد من المنازل بمرورالوقت، حيث وصلت ألسنة النيران للعديد من المنازل والمصانع حتى الآن، بل وارتفعت ألسنة اللهب حتى بلغت أسطح المباني.

وأوضحت الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وثقت الحريق، حالة الذعر والهلع التي انتابت سكان المنطقة من مشهد ارتفاع ألسنة النيران والتهامها للمباني، كما أظهرت تحول جزء من المنطقة لكتلة نار ضخمة..

الحماية المدنية دفعت بأكثر من 20 سيارة إطفاء لموقع الحريق في محاولة لمحاصرة النيران التي تتوسع في الانتشار في المحال والمنازل، وسط انتشار أمني في مكان الحريق.

حريق منشأة ناصر الحماية المدنية بالقاهرة حريق يلتهم المنازل بمنشأة ناصر منطقة الزرايب بمنشأة ناصر
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