حرق جسمها حتى الموت... أب يتخلص من طفلته بعد 4 ساعات تعذيب في المطرية

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل المجني عليها "ش. أ" على يد والدها في منطقة المطرية، أن الطفلة تعرضت لحفلة تعذيب لمدة 4 ساعات ونصف على يد والدها قبل وفاتها.

وأكدت تحقيقات النيابة بالقضية رقم 1487 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدها، وعلى إثرها تعدى الأخير على الطفلة بالضرب المبرح من الساعة الخامسة والنصف مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

تابعت أن المتهم بدأ في ضرب طفلته بيديه وسدد لها لكمات قوية في أنحاء متفرقة من جسدها، ولم يكتفي بذلك وبدأ بالتعدي عليها بعصا خشبية، وصدم رأسها في الحائط حتى أغشي عليها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتسخين سلاح أبيض "سكين" ووضعها على جسد المجني عليها محدثًا بها حروق في مناطق متفرقة بالجسد، وعندما أفاقت أكمل التعدي عليها بالضرب، حتى أُصيبت بهبوط حاد أودى بحياتها.

وأحالت النيابة العامة، المتهم "أ م." للمحاكمة الجنائية على خلفية قتل طفلته "ش. أ" المجني عليها عمدًا، بسبب مشادة كلامية بينهما.