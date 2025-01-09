النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب - علاء عمران:

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، تكدسات مرورية ملحوظة مع بداية يوم دراسي وعملي جديد. وسجلت كثافات متفاوتة في عدة مناطق بالتزامن مع أعمال الإنشاءات وأوقات الذروة المعتادة.

المناطق التجارية والمتنزهات العامة مثل كورنيش النيل وممشى أهل مصر شهدت تكثيفًا للخدمات الأمنية والمرورية لمنع التكدسات وضمان انسيابية الحركة.

وعانت مناطق كوبري أكتوبر في الاتجاهين من زحام ملحوظ، خاصة أمام القادمين من الجيزة إلى وسط البلد. كما ظهرت كثافات مرورية بمحور النصر وشارعي عباس العقاد والطيران بمدينة نصر. وامتدت التكدسات إلى طريق الأوتوستراد للقادمين من حلوان، وشارع صلاح سالم والكورنيش.

استمرت حالة الزحام المروري بشارع الهرم بسبب غلق الطريق عند تقاطع المريوطية وإنشاء محطات مترو جديدة، مع إلزام السائقين باتباع الطرق البديلة.

ظهرت كثافات مرورية على كوبري 6 أكتوبر للقادم من العباسية باتجاه رمسيس، وكذلك في الاتجاه العكسي نحو مناطق مدينة نصر، بسبب زيادة أحمال المركبات.

وطربت الكثافات المرتفعة ميدان مصطفى محمود وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، نتيجة دخول الموظفين للجامعة.

أما الطريق الدائري، فشهد تباطؤًا ملحوظًا في مناطق السلام، المرج، وحدائق الأهرام، مع كثافة سيارات النقل الثقيل. كما تسبب ازدحام طريق إسكندرية الزراعي في عرقلة حركة القادمين من الأقاليم إلى القاهرة.

في الجيزة، تسبب إغلاق بعض مناطق شارع الهرم لإنشاء محطات مترو الأنفاق في تحويل السير إلى طرق بديلة، ما أدى إلى تباطؤ الحركة بمناطق مثل مشعل، الطالبية، ومدكور، وصولًا إلى كوبري الجيزة وشارع فيصل. كما سجل شارع السودان ومحيط جامعة القاهرة كثافات عالية، بينما تباطأت حركة السير على محور صفط اللبن للقادمين من الدائري إلى الجيزة.

لمواجهة هذه التحديات، كثفت الإدارة العامة للمرور خدماتها، حيث نشرت الأوناش المرورية والدراجات البخارية لرفع الأعطال والحوادث، مع تعزيز التواجد الأمني على الطرق السريعة والمحاور الحيوية.

كما أفاد خبير مروري بوجود تنسيق بين الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية لرصد تأثير الشبورة المائية التي ظهرت بكثافة على الطرق الزراعية والساحلية والمطلة على المسطحات المائية، ما تطلب توجيه السائقين لاتباع التعليمات لضمان سلامة القيادة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.