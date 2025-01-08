قطع في الوجه.. كلب شرس يهاجم طفلا داخل كمبوند بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعرض طفل لإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لعقر كلب يملكه أحد الأشخاص في كمبوند شهير بقسم أول أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما طلبت عرض الكلب المتسبب في الحادث على مديرية الطب البيطري لفحصه.

البداية كانت عندما توجه الطفل "ي. ح."، (7 سنوات)، إلى منزله في الكمبوند ليتفاجأ بكلب يهاجمه ويعقره في وجهه، ويتسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه وجرح بالفك، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة لإجراء عمليات عاجلة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أول أكتوبر المقدم محمد راغب، يفيد فيه بحضور والد الطفل إلى قسم شرطة أول أكتوبر، لتحرير محضر يفيد فيه بتضرر نجله من كلب شرس تسبب في إصابته بإصابات متفرقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة الطفل، نتيجة تعرضه لهجوم كلب شرس ملك جاره "ح. م."، مدير فندق شهير بالقاهرة، وجرى ضبط المتهم والتحفظ على الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.