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قرار قضائي عاجل ضد متهم بتعذيب ابنته حتى الموت في المطرية

04:43 م الأربعاء 08 يناير 2025

محاكمة

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كتب- محمود الشوربجي:
‏قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت في منطقة المطرية بالسجن المشدد 6 سنوات بداية الواقعة بلاغ من المستشفى.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة تبلغ من العمر 18 عاما، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح.
بعمل التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة بعد أن لقن ابنته وصلة تعذيب في إحدى العقارات بالمطرية.
وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها دائم التعدي على ابنته بالضرب والتعذيب.

تعذيب ابنته المطرية جريمة قتل
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