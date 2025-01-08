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الداخلية تكشف حقيقة دجال يبتز ضحاياه بفيديوهات وصور على "السوشيال ميديا"

01:55 م الأربعاء 08 يناير 2025

ضبط شخص

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم في الإسكندرية، كان يمارس أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم كان يدعي قدرته على العلاج الروحاني، ويستغل هذا الادعاء للابتزاز المالي من خلال طلب مبالغ مالية من الضحايا. كما كان يروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم في دائرة قسم شرطة كرموز، حيث تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بما ارتكبه من عمليات نصب على المواطنين، مؤكداً أنه كان يقوم بتصوير فيديوهات وصور لضحاياه لابتزازهم والحصول على المزيد من الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

ضبط شخص دجال السوشيال ميديا النصب على المواطنين
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