عدنان يطلب تطليق زوجته: "أخذت العربية من ورائي وعملت حادثة"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "عدنان.ع"، 30 سنة، صاحب محلات لبيع العطور، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه: "رفضت خروجها، وتركتها ونمت، لكنها أخذت السيارة من ورائي واصطدمت بسور المستشفى".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من "جنة.م"، 26 سنة، ربة منزل، قائلاً: "قامت زوجتي بحادث طريف عندما قررت أخذ سيارتي في محاولة للقيادة رغم افتقارها للخبرة الكافية، مما أدى إلى اصطدامها بأحد الأسوار".

وبحسب الزوج، فإن الحادث لم يكن مجرد صدفة، بل نتيجة "عناد الزوجة بعد رفضه خروجها من المنزل"، حيث أوضح قائلاً: "مراتي ما بتعرفش تسوق، لكن كانت مصرة إنها تثبت عكس كلامي، وأخذت السيارة من ورائي وده اللي حصل بعد نومي".

وأضاف الزوج أن الخلاف بدأ بسبب رغبة الزوجة في تعلم القيادة دون الالتزام بنصائحه أو اتباع تعليمات مختص، مشيرًا إلى أن "عنادها" كان السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث البسيط، الذي لحسن الحظ لم يسفر عن أي إصابات، واقتصر الضرر على السيارة وسور المستشفى فقط.

"لم تقتنع بغلطتها بل ظلت على رأيها في تعلم القيادة دون مدرسة قيادة"، ورفضت الاعتراف بالخطأ. بعد الحادث، تركت المنزل وفرت هاربة إلى بيت أهلها، معتمدة على تنفيذ كلماتها للعودة إلى المنزل.

لجأ الزوج، بعد خروجها بثلاثة أشهر، إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 503 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.