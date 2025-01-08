اعتنقت معتقدات إلحادية.. ماذا قال زوج المضيفة التونسية قاتلة ابنتها في التحقيقات؟

كتب - أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، وقضت بمعاقبتها بالسجن 15 سنة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، سامح العنتبلي، وشريف السعيد، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عمرو حسن مصطفى محمد (زوج المتهمة) شهد بأن المتهمة اعتنقت معتقدات إلحادية تتعلق بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة، استلهمتها من بعض معلميها في دول عدة، منها إيطاليا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تطورت هذه المعتقدات إلى امتهانها العلاج الروحاني، وقبيل ارتكاب الواقعة، ادعت المتهمة تلقيها توجيهات من مرشديها الروحيين لتلتحق برفيقها الأعلى، مؤكدة أنها أتمت رسالتها المنشودة.

وأضاف الشاهد أنه بتاريخ الواقعة، أيقظته المتهمة من نومه وطلبت منه سكينًا قائلة إن وقت رحيلها بالانتحار قد حان. حاول إعادتها إلى رشدها، لكنها أخبرته بأنها ستخلد إلى النوم لتهدئة روعها. ثم دخلت إلى غرفة ابنتها وشاركتها النوم. لاحقًا، استمع إلى صوت غريب فتوجه إلى الغرفة، ليجدها مستلقية بجوار ابنته، مغطاة ببطانية، وعندما كشف عنها، وجدها تحمل سكينًا نافذًا بعنقها.

وأضاف الشاهد أنه صحبها خارج الغرفة، ظنًا أن ابنته نائمة، واتصل بالإسعاف. وأثناء ذلك، توجهت المتهمة إلى المطبخ وأحضرت سكينًا وطعنت نفسها، لكنها فقدت وعيها وسقطت أرضًا. وعندما عاد ليطمئن على ابنته، وجدها راقدة وحبل ملفوف حول عنقها. انتزع الحبل، لكن الإسعاف أكد وفاتها بعد نقلها إلى أحد المراكز الطبية.