الشرطة تكشف تاجر أسلحة يختبئ وراء واجهة محل ألعاب في الجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك محل ألعاب إلكترونية في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخاذ مسكنه مقرًا لنشاطه الإجرامي.

وأثمرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 خزينة سلاح آلي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.