لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الشرطة تكشف تاجر أسلحة يختبئ وراء واجهة محل ألعاب في الجيزة

12:10 م الأربعاء 08 يناير 2025

حملات امنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك محل ألعاب إلكترونية في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخاذ مسكنه مقرًا لنشاطه الإجرامي.

وأثمرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 خزينة سلاح آلي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

حملات امنية تاجر أسلحة محل ألعاب الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كشاف إضاءة خلفي يحول الطريق إلى لحظة رعب كادت تنتهي بكارثة

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور