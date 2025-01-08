6 مصابين بينهم طفلان في حادث سيارتين بالتجمع

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان في حادث سيارتين ملاكي بالتجمع اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الجديد القادم من التجمع الثالث.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي بالرصيف اتجاه العين السخنة، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون الستة بينهم طفلان ونقلوا جميعًا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج مع تجنيب السيارتين نهر الطريق.