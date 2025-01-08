سرقة مقتنيات شاليمار شربتلي.. محطة جديدة في محاكمة المخرج عمر زهران

كتب- رمضان يونس:

تنظر محكمة مستأنف جنح الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، ثاني جلسات الاستئناف المُقدم من المخرج عمر زهران، على إدانته بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، في واقعة اتهامه بسرقة مقتنيات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المخرج خلال الجلسة الماضية، وأصر "مرتضى منصور" في طالبه على استدعاء الفنانة شاليمار شربتلي والمخرج خالد يوسف لمواجهتهما، كما طلب سماع شهادة ضابط المباحث الذي أدلى بشهادته أمام النيابة في الدعوى.

كما الدفاع على طلب استدعاء المحاسب مصطفى النبوي، السائق محمد بدوي الخاصين بالمدعية، والفنان عمرو سعد الذي تواصل مع المخرج قبل القبض عليه، وطالب الدفاع أيضًا بتفريغ كاميرات المراقبة بمسكنه لإثبات براءته، مشيرًا إلى كيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المخرج عمر زهران عامين مع الشغل، وإدانته بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه، فيما برأت المتهم الثاني في القضية.

وأوضح زهران خلال جلسة استجوابه، أن الفنانة اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه، وأشارت في بلاغها إلى أنه أعاد 200 مليون منها، بينما دار الخلاف حول رد المبلغ المتبقي. وقال في دفاعه: "لو أخذت 200 مليون، لماذا أعيدها؟".

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني إلى محكمة الجنح العاجلة، في القضية التي حملت رقم 7439 لسنة 2023، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي.