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جثة وسط الشارع بحدائق القبة وسوداني يصارع الموت في الكيت كات

05:25 م الثلاثاء 07 يناير 2025

جثة بالشارع

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو من شرفة عقار بحدائق القبة اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة أسفل عقار بشارع حلاوة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يرتدي ملابسه كاملة به كسور متفرقة ونزيف نتيجة سقوطه من الطابق الرابع.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ومن القاهرة إلى الجيزة تحديدا منطقة الكيت كات، أصيب سوداني بكسور نتيجة سقوطه من علو بشارع مراد وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

سقوط من علو حدائق القبة سوداني الجيزة الكيت كات النجدة
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