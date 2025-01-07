لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سقوط مروع لشاب داخل مصعد عقار بالطالبية

05:20 م الثلاثاء 07 يناير 2025

حادث مصعد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب سقط بين الحائط وكابينة مصعد عقار بمنطقة الطالبية فيصل غرب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود شاب في حالة حرجة نتيجة حادث مصعد بشارع العشرين.

انتقل أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة فهمي مجدي 38 سنة نتيجة سقوطه بين الحائط وكابينة الأسانسير بالعقار رقم 3 ونقله لمستشفى الهرم للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب بالواقعة.

حادث مصعد أسانسير الجيزة الطالبية فيصل شارع العشرين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشروا الفيديو على الفيس بوك.. قرار جديد بواقعة اعتداء 4 طلاب على زميلهم بالدرب الأحمر

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027