سقوط مروع لشاب داخل مصعد عقار بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب سقط بين الحائط وكابينة مصعد عقار بمنطقة الطالبية فيصل غرب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود شاب في حالة حرجة نتيجة حادث مصعد بشارع العشرين.

انتقل أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة فهمي مجدي 38 سنة نتيجة سقوطه بين الحائط وكابينة الأسانسير بالعقار رقم 3 ونقله لمستشفى الهرم للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب بالواقعة.