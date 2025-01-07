فتاة تنجو من الموت بمحطة قطار العياط

كتب - محمد شعبان:

نجت فتاة من الموت تحت عجلات قطار بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود مصابة نتيجة حادث قطار بقرية البليدة.

الخدمات الأمنية بينت اختلال توازن نورهان هاشم 20 سنة مقيمة قرية العطف وسقوطها من قطار على رصيف المحطة مما أسفر عن إصابتها بكسر بالساق اليمنى.

نقلت المصابة إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.