فيديو صادم داخل مستشفى التبين.. والداخلية تعلن التفاصيل

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالاعتداء على ممرض داخل مستشفى حكومي بالتبين.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرض بإحدى المستشفيات في القاهرة.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة التبين تلقى بلاغًا من ممرض بإحدى المستشفيات، يتضرر فيه من أحد الأشخاص بسبب تعديه عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابات، بمشاركة عدد من أقاربه أثناء ترددهم على المستشفى "جهة عمله" لتوقيع الكشف الطبي على نجلته.

بعد التحريات والفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.