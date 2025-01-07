ضبط 27 توك توك وسحب 695 رخصة قيادة في حملة مرورية بالشرقية

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عدة حملات مرورية استهدفت كافة المخالفات بمنطقة فاقوس.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط وحجز (27 مركبة توك توك "بدون لوحات وتراخيص" – 41 سيارة "انتهاء رخصة تسيير، بدون لوحات" – 98 دراجة نارية "بدون لوحات" – سحب 695 رخصة قيادة وتسيير – تحرير 243 مخالفة متنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة.