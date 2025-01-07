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ضبط 27 توك توك وسحب 695 رخصة قيادة في حملة مرورية بالشرقية

11:59 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

المخالفات المرورية

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كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عدة حملات مرورية استهدفت كافة المخالفات بمنطقة فاقوس.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط وحجز (27 مركبة توك توك "بدون لوحات وتراخيص" – 41 سيارة "انتهاء رخصة تسيير، بدون لوحات" – 98 دراجة نارية "بدون لوحات" – سحب 695 رخصة قيادة وتسيير – تحرير 243 مخالفة متنوعة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة.

المخالفات المرورية سحب رخصة قيادة الشرقية
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