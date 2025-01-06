"الأم والابن قتلوا الخالة وطفلها".. قرار قضائي بشأن المتهمة بقتل شقيقتها وابنها في السلام

كتب- أحمد عادل:

أحالت النيابة العامة المتهمة "هبة أ." ونجلها "أحمد إيهاب"، للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بقتل شقيقتها المجني عليها "هالة أ." وطفلها، طعنًا بسلاح أبيض "سكين" وإضرام النيران في الشقة التي كانت تريدها لنفسها بمطنقة السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة "هبة أ."، أنها تقيم برفقة نجلها المتهم الثاني "أحمد إيهاب" وأبنتها وردة، بالشقة التي كانت تريدها طمعًا، بعد الانفصال عن زوجها، وأقامت برفقته شقيقتها المجني عليها "هالة"، ونجليها المجني عليه الثاني "حسام ش".

وتابعت تحقيقات النيابة، أن المتهمة الأولى أعدت سلاحًا أبيض "سكين" وخبأته في غرفتها، عقب مشادة مع المجني عليها الأولى، استلت المتهمة السكين ووجهت عدة طعنات إلى الضحية، مما تسبب في إصابات قاتلة بأنحاء متفرقة من جسدها، وتدخل المتهم الثاني خلال الواقعة، حيث انتزع السكين من والدته وأكمل الاعتداء على المجني عليها بنفس الأداة.

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة امتدت إلى الطفل طحسام ش"، الذي قتلته المتهمة الأولى عمدًا بطعنه عدة مرات باستخدام نفس السكين، بعد مشاهدته قتل المتهمة الأولي لوالدته، مما دفع المتهمة إلى محاولة إسكاته، وطعنته طعنات متفرقة بالجسد.

وكشفت التحقيقات عن شروع المتهمة الأولى في قتل الطفل الثالث، علي شريف، حيث سكبت مادة معجلة للاشتعال حول جثماني الضحيتين الأولى والثانية وأضرمت النيران باستخدام عود ثقاب. أغلق باب الشقة بعد إشعالها للنيران، محاصرة الطفل بين ألسنة اللهب، إلا أن تدخل الجيران حال دون إتمام جريمتها، وتم إنقاذ الطفل.

وأكدت النيابة أن المتهمة أضرمت النار عمدًا في المسكن لإخفاء معالم الجريمة. واستخدمت مادة معجلة للاشتعال، كما حاولت إشعال الشقة بالكامل بفتح أنبوب أسطوانة البوتاجاز، ولكن خطتها فشلت بسبب نفاد الغاز. امتدت النيران إلى محتويات الشقة، وهو ما وثقه تقرير الأدلة الجنائية.

كانت قوات الأمن قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق في أحد العقارات بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمية لمكان الحادث.

وأثناء الفحص، عُثر على جثتي ربة المنزل وطفلها. وبالتحقيق مع الطفل الناجي، الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، أفاد بأنه كان يعيش مع والدته وشقيقه وخالته المطلقة.

وأوضح أن خالته طلبت منه الدخول إلى الغرفة لإحضار شاحن الهاتف المحمول، ولكنه فوجئ بعد خروجه باندلاع النيران في الشقة. لجأ الطفل إلى دورة المياه وصرخ طالبًا النجدة، مما أسهم في إنقاذه بفضل استجابة الجيران.