نظر استئناف الشيخ محمد أبوبكر على حبسه شهرين لسبه ميار الببلاوى الخميس

كتب - أحمد عادل:

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، الخميس المقبل، أولى جلسات استئناف الشيخ "محمد أبو بكر" على حكم حبسه شهرين، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية "ميار الببلاوي".

كانت المحكمة قد قضت بحبس الشيخ "محمد أبو بكر" شهرين، مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وألزمته بدفع 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للإعلامية.

كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية "ميار الببلاوي" 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

وقد أثارت أزمة الإعلامية "ميار الببلاوي" والشيخ "محمد أبو بكر" جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين على خلفية تعليق الشيخ على تصريحات الإعلامية بشأن طلاقها من زوجها 11 مرة وعودتها إليه دون محلل.

تبادل الطرفان الرد عبر حساباتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن وصلت القضية إلى تبادل الاتهامات بالسب والقذف أمام النيابة، التي أحالت النزاع إلى القضاء.

أحالت النيابة العامة الشيخ "محمد أبو بكر" للمحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف وخدش سمعة الإعلامية "ميار الببلاوي".

كما أحالت الإعلامية "ميار الببلاوي" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الشيخ "محمد أبو بكر" عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

في أولى جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة الاقتصادية لمرافعة دفاع الإعلامية "ميار الببلاوي" ودفاع الشيخ "محمد أبو بكر"، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حضرت الإعلامية ميار الببلاوي برفقة نجلها ومحاميها، الذي تقدم بحافظة مستندات لهيئة المحكمة.

في المقابل، تغيب الشيخ "محمد أبو بكر" عن الحضور، وأوضح أنه خارج البلاد لتأدية مناسك العمرة.

وطلب محامي الشيخ تأجيل النظر في القضية للاطلاع، ودفع ببطلان الشكوى، موضحًا أن الإعلامية قدمت الشكوى باسم مستعار "ميار الببلاوي"، بينما اسمها الحقيقي هو "منال محمد توفيق".

صرّحت الإعلامية "ميار الببلاوي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنها متمسكة بالمسار القضائي ولا مجال للصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، لأن ذلك يعني أن ما قاله بشأنها صحيح.

وأشارت إلى أنها تعاني من حالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادثة في شهر رمضان الماضي، خاصة بعد تعرض نجلها للضرر، والخوض في سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي.