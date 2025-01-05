فاجعة نزلة حلوان.. الحبس 13 عامًا ضد "سائق تريلا" دهس عربية عمال

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة "2" جنايات الصف بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، بمعاقبة "سائق تريلا" بالحبس مع الشغل 10 سنوات، في واقعة دهسه سيارة محلمه عمال؛ ما تسبب في قتله وإصابة عن طريق الخطأ 15 عامل بالطريق الصحراوي قبل كارتة حلوان بالقاهرة.

ترأس الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومعوض ثروت رجب وسكرتارية خالد شعبان.

وتضمن منطوق الحكم الصادر؛ بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته المخدرات أثناء القيادة، وعن تهمتي القتل والإصابة الخطأ معاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات مع الشغل وغرامة ١٠ آلاف وتعويض مدني للضحايا مليون، وإحالة الدعوى المدنية والجنائية للمحكمة المختصة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10232 لسنة 2024 جنايات الصف والمُقيدة برقم 5742 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، للمتهم "إبراهيم .ه"، سائق نقل، لأنه في يوم 4 أغسطس 2024، تسبب عن طريق الخطأ في وفاة "علي أحمد"، و"محمدعبد العظيم"، و"عاصم سيد"، و"محمود سعيد"، و"شعبان أشرف"، و"محمد حنفي"، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم اتباعه اللوائح والقوانين وإخلاله إخلالاً جسيما بأصول مهنته كونه سائق، بأن اصطدام بسيارته "تريلا" سيارة يستقلها الضحايا، وذلك تحت تأثير تعاطي الحشيش.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن سائق التريلا، تسبب عن طريق الخطأ، في إصابة "رجب عبد الحليم"، و"هشام خالد"، و "إسلام ناجي"، و"أحمد رشاد"، و"صابر سيد"، و"محمد عبد التواب"، و"شعبان محمد"، و"هشام محمد"، "عمرو سيد"، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم اتباعه اللوائح والقوانين وإخلاله إخلالاً جسيما بأصول مهنته كونه "سائق تريلا" بأن اصطدام بسيارة يستقلها الضحايا.

وأثبتت عينة البول المأخوذة من السائق المتهم، والصادرة من مستشفى أم المصريين، إيجابية تعاطي المتهم للحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهم.