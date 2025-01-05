محل ألبان شهير ينجو من التفحم بسور نادي الزمالك بالمهندسين | صور

كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد:

تمكن العاملون بمحل ألبان شهير من السيطرة على حريق نشب في مخلفات بجوار فرعهم، وذلك قبل أن تمتد النيران إلى المحل، والذي كان يقع بجوار سور نادي الزمالك في المهندسين.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع جامعة الدول العربية.

تحركت نقطة ارتكاز أمنية بميدان سفنكس لاستكشاف ملابسات الحريق، مع إخطار عمليات المطافي.

تبين من الفحص المبدئي أن الحريق نشب في مخلفات خشبية لمحل مهجور مجاور لفرع محل الألبان، إلا أن العاملين في المحل قاموا بالتصرف بسرعة ونجحوا في إخماد الحريق قبل أن تصل النيران إلى داخل المحل.