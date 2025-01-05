القبض على عصابة سرقة بالوعات الصرف الصحي بالإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بإحدى المناطق بالإسماعيلية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي أمام مسجد الدوحة بالإسماعيلية.

بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان لهما معلومات جنائية، وذلك أثناء محاولتهما ارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب في المنطقة محل الشكوى. وتم العثور بحوزتهما على غطاء بالوعة صرف صحي، وأرشدا عن مكان المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.