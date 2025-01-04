مع بدء التقديم| من هم معاوني الأمن؟ (الشروط والتفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

تبدأ عملية التقديم الإلكتروني لمعاهد معاون الأمن اليوم السبت 4 يناير 2025، وتستمر حتى الاثنين 17 فبراير 2025، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

من هم معاوني الأمن؟

هي فئة جديدة تم استحداثها بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة. فئة جديدة من الشباب والفتيات، بديل لأمناء الشرطة والدرجة الأولى ومناديب الشرطة. وبهذا سيتكون الهيكل الشرطي خلال السنوات المقبلة من "مجند - غفير معاون شرطة - ضابط".

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024:

وتضمنت شروط التقديم في معهد معاونين الأمن؛ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقدان الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

كما تضمنت شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024؛ أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز أيضًا اختبار السمات واللياقة البدنية، التي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وضمن الشروط أيضًا، ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة "لإناث"، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا بالخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.