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تصادم 3 سيارات أعلى "شبرا بنها الحر" واشتعال "غية حمام" ببولاق

06:32 م الجمعة 31 يناير 2025

تصادم 3 سيارات - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في اصطدام 3 سيارات وانقلاب إحداها أسفل طريق شبرا بنها الحر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد محطة وقود.

انتقلت رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مع ربع نقل وسوزوكي اتجاه بنها، مما أسفر عن انقلاب السوزوكي وسقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج.

في سياق آخر، اشتعلت النيران في "عشتين حمام" أعلى عقار بشارع عبد الفتاح غراب بجوار مطعم الجعان مدينة عامر دائرة قسم بولاق الكرور وتمام الإخماد.

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