القبض على عاطلين سرقا موتوسيكل بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية من أمام منزله بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من الشاكى باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل. وبمواجهتهما أرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عاطل) وضبطه.