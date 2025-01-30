الجنح تؤيد حبس سيدة وابنها عامًا لاتهامهما بالتستر على قتل الطفلة "مكة"

ولعوا في خيمة وسرقوا أصحابها.. الجنايات تقتص من لصوص "القناطر" بالإعدام

"اتهام وإنكار".. ماذا قال "أفشة" ورجل الأعمال في واقعة الـ 13 مليون؟

كتب - رمضان يونس:

رفضت محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة في الجيزة، الاستئناف المقدم من والدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة، بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، وأيدت المحكمة حبسهما عامًا، بتهمة التستر على الجريمة.

وقضت محكمة شمال الجيزة المنعقدة في إمبابة، بالحبس سنة لوالدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.

بحسب تحقيقات النيابة، قامت المتهمة بأفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة عن جسدها، وقطّعت أطرافها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.